Ждем трилогию с "Канело". Как мир встретил досрочную победу Головкина в объединительном бою

9 апреля казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) одержал досрочную победу над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО) и объединил титулы WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Это событие вызвало большой отклик в мире. Vesti.kz предлагают вам узнать, как любители бокса встретили эту победу.

Поединок прошел в японской Сайтаме и завершился в девятом раунде после того, как казахстанец провел несколько мощных ударов. Мурата оказался в нокдауне, а его угол выкинул полотенце. Видео боя доступно по этой ссылке.

Одним из тех, кто внимательно следил за долгожданным поединком GGG, был казахстанский боксер Мадияр Ашкеев. В своем Instagram он тепло поприветствовал победу своего соотечественника.

Другой казахстанский боксер из GGG Promotions Али Ахмедов лаконично отметил: "Головкин - лучший из лучших".

Претендент на чемпионский титул по версии WBA Айдос Ербосынулы был вынужден проявить смекалку, чтобы посмотреть бой Головкина. В США поединок не показывали по каким-то причинам, поэтому ему пришлось совершить видеозвонок родным, чтобы смотреть трансляцию по казахстанским каналам.

Не остался в стороне от поздравлений и олимпийский чемпион, обладатель пояса IBO Данияр Елеусинов.

Популярный боец ММА Куат Хамитов похвалил GGG, приведя его в пример молодежи. Спортсмен отметил, что несмотря на свой возраст, казахстанский боксер может дать фору многим молодым.

Также очень громко отреагировал на победу промоутер GGG Том Леффлер, похваливший своего подопечного.

I’ve never seen @GGGBoxing give away his robe before. Shows the #respect he has for Ryoto Murata as Champion. #GGG went into the Lions Den and came out Unified World Champion. A risk most champions will never take. #GGGMurata pic.twitter.com/Veod9XXQDl — Tom Loeffler (@TomLoeffler1) April 9, 2022

Популярная мексиканская журналистка Жозелин Флорес заявила о том, что в их стране уже предвкушают третье противостояние с Саулем "Канело" Альваресом.

LO HIZO



“GGG” noquea en nueve rounds a Murata en la pelea de unificación de peso Mediano de la AMB y FIB.



Se espera que en septiembre se realice la pelea de trilogía entre Saúl “Canelo” Álvarez y Golovkin. https://t.co/Mv42sND9kv — Jocelin Flores (@Jocelinflores) April 9, 2022

Редактор авторитетного журнала Ring Стив Ким похвалил Головкина за победу. Эксперт отметил, что, проиграв четыре раунда, он включил свои тяжелые руки и добился эффектной победы.

I had it even after 4 rounds, from the 5th frame on, Golovkin just steadily beat the fight and punch resistance out of Murata, who showed a big ticker tonight. Golovkin still has heavy hands, engine doesn't rev the way it once did at his age... #boxing — Steve Kim (@SteveKim323) April 9, 2022

Комментатор стримингового сервиса DAZN Энди Ли восхитился победой GGG. "Головкин - настоящий чемпион, нашел путь к победе в самой сложной ситуации", - отметил Ли.

Murata stopped going to the body. Changed the fight. Golovkin a true Champion and found a way to win. — Andy Lee (@AndyLeeBoxing) April 9, 2022

"Какая битва. Головкин показал свое мастерство и мощь. Он ярко победил Мурату", - поделился журналист FOX Марк Ортега.

Wow what a fight! Gennady Golovkin gets a stoppage of a game Ryota Murata when it looked like early on he didn’t quite have it. Tremendous battle, Murata emptied the clip before getting stopped. Worth staying up for. Good night. — Mark Ortega (@MarkEOrtega) April 9, 2022

