Головкин сделал новое заявление

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) в очередной раз обратился к болельщикам после победы над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Объединительный поединок состоялся 9 апреля в Сайтаме (Токио, Япония) и завершился победой GGG в девятом раунде.

"О прошлой ночи. Безмерно благодарен народу Японии за этот памятный вечер и ваше гостеприимство. Спасибо всем болельщикам на арене и со всего мира, кто смотрел трансляцию. Шоу будет продолжаться!" - написал он в Твиттере.

About last night 🦾

Beyond grateful to the people of Japan for this memorable evening and your hospitality. Thank you to all the fans at the arena and to all of you around the world who watched the broadcast. Show will go on! 💥 pic.twitter.com/sjIXUxAXdk