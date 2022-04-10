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Известный ринг-анонсер обратился к Головкину

Известный ринг-анонсер обратился к Головкину
©Reuters
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Известный ринг-анонсер из США Майкл Баффер надеется увидеть трилогию между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец вернулся на ринг 9 апреля и в объединительном бою нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО).

"Поздравления GGG и большое уважение за бой Мурате! Надеюсь, мы увидим поединок Головкина и "Канело" в сентябре!" - написал Баффер в "твиттере".

Ранее Головкин после боя с Муратой ответил на вопрос о трилогии с "Канело".

Отметим, что казахстанец и мексиканец бились в 2017 и 2018 годах. Первых их бой завершился спорной ничьей, а во втором победу решением праздновал Альварес.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
Головкин-Мурата Япония Геннадий GGG Головкин Мурата Риота Головкин-Альварес Головкин Геннадий Альварес Сауль

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