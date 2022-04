Известный ринг-анонсер обратился к Головкину

Известный ринг-анонсер из США Майкл Баффер надеется увидеть трилогию между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец вернулся на ринг 9 апреля и в объединительном бою нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО).

"Поздравления GGG и большое уважение за бой Мурате! Надеюсь, мы увидим поединок Головкина и "Канело" в сентябре!" - написал Баффер в "твиттере".

Congratulations to GGG & much respect to a game Ryota Murata! Hopefully we’ll see ⁦@GGGBoxing⁩ vs ⁦@Canelo⁩ in September!#LetsGetReadyToRumble ®👊🏻👊🏼👊🏽👊🏾👊🏿 https://t.co/It8eV0Asvs