Экс-чемпион мира американец Джамел Херринг (23-3, 11 КО) примет участие в вечере профессионального бокса, главным событием которого станет противостояние казахстанца Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) с британским боксером Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО) за пояс "временного" чемпиона по версии WBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Событие должно состояться 21 мая, ведь Алимханулы с Дигнумом согласовали условия титульного боя, который состоится в США.

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"Источники сообщают, что бывший обладатель титула чемпиона мира в весовой категории с лимитом в 130 фунтов Джамел Херринг, потерявший свой пояс из-за Шакура Стивенсона в октябре, вернется в весовую категорию до 135 фунтов в соглавном поединке", - написал инсайдер Майк Коппинджер для ESPN.

В команде казахстанца отреагировали на участие в титульном бою, а Алимханулы уже подобрали следующего соперника. Есть реакция и со стороны британского боксера.