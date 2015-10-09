Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Кәсіпқой бокс
Сегодня 19:50
 

Дело Алимханулы: назначена судьбоносная дата дисциплинарного слушания

Дело Алимханулы: назначена судьбоносная дата дисциплинарного слушания Жанибек Алимханулы. Фото: ©Турар Казангапов/Vesti.kz.

Глава Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков назвал дату проведения дисциплинарного слушания по делу, связанному с допинг-пробой чемпиона мира по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO), сообщает Vesti.kz.

Официальное заявление

"Федерация профессионального бокса Казахстана официально сообщает, что назначена дата проведения дисциплинарного слушания по делу Жанибека Алимханулы.

Дата слушания: 19 января 2025 года

Время и место проведения: в соответствии с установленным порядком будет дополнительно сообщено всем заинтересованным сторонам.

Федерация подчёркивает, что рассмотрение дела будет проходить строго в рамках действующих регламентов, принципов процессуальной справедливости, презумпции невиновности и международных антидопинговых стандартов.

До вынесения окончательного решения любые домыслы и публичные выводы считаются недопустимыми.

Федерация профессионального бокса Казахстана последовательно придерживается следующих принципов:

— чистота спорта,
— защита прав спортсменов,
— институциональный суверенитет федерации.

О всех последующих процессуальных шагах будет сообщено официально", - гласит сообщение.


Напомним, что в начале декабря стало известно: первая допинг-проба Алимханулы показала наличие запрещённого вещества. Вследствие этого был отменён его объединительный бой с чемпионом мира по версии WBA кубинцем Эрисланди Ларой (32-3-3, 19 KO). После публикации результатов пробы A команда боксёра инициировала вскрытие пробы B.

Результаты повторного анализа станут ключевыми для дальнейшей карьеры Алимханулы, его чемпионского статуса и возможности проведения будущих титульных поединков. Ранее сообщалось, что проба B уже была вскрыта — теперь остаётся дождаться официального вердикта антидопинговых органов.

