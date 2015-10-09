Стало известно о срыве трансфера Галымжана Кенжебека в российский топ-клуб

Российский "Краснодар" планировал подписать контракт с вингером сборной Казахстана Галымжаном Кенжебеком, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Условием действующих чемпионов России был полугодичный контракт, который могли пересмотреть в случае успешной игры 22-летнего казахстанца. В то же время грозненский "Ахмат" настойчиво вел переговоры с представителями футболиста, а главный тренер Станислав Черчесов лично разговаривал с Кенжебеком.

В итоге лидер сборной Казахстана подписал контракт с "Ахматом" сроком на 4,5 года и официально был представлен в качестве игрока клуба.

Что касается "Краснодара", то в начале 2023 года Кенжебек находился на просмотре в молодежной команде клуба, однако переход уроженца Тараза из "Кайрата" не состоялся.

Последним клубом Кенжебека до перехода в "Ахмат" был "Елимай" из Семея. В карьере 22-летнего игрока также были "Женис", "Мактаарал", "Кайрат", а также словацкий "Кошице" и кипрский "Акритас Хлоракас".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!