Кубок Африки без чемпиона: определились все полуфинальные пары

Стали известны все полуфиналисты Кубка африканских наций, который проходит в Марокко, передают Vesti.kz.
В первом полуфинале турнира встретятся сборные Сенегала и Египта. Во втором — Нигерия и Марокко. Встречи 1/2 финала запланированы на 14 и 15 января соответственно.
Матч за третье место состоится 17 января, а финал пройдёт 19 января.
Результаты 1/4 финала КАН:
Отметим, что сборная Кот-д’Ивуара, являвшаяся действующим чемпионом турнира, сложила свои полномочия после поражения от Египта.
Салах выбил чемпиона Кубка Африки и вывел Египет в полуфинал
