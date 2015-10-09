Кубок Африки без чемпиона: определились все полуфинальные пары

Стали известны все полуфиналисты Кубка африканских наций, который проходит в Марокко, передают Vesti.kz.

В первом полуфинале турнира встретятся сборные Сенегала и Египта. Во втором — Нигерия и Марокко. Встречи 1/2 финала запланированы на 14 и 15 января соответственно.

Матч за третье место состоится 17 января, а финал пройдёт 19 января.

Результаты 1/4 финала КАН:

Мали — Сенегал 0:1



Камерун — Марокко 0:2



Алжир — Нигерия 0:2



Египет — Кот-д’Ивуар 3:2

Отметим, что сборная Кот-д’Ивуара, являвшаяся действующим чемпионом турнира, сложила свои полномочия после поражения от Египта.

