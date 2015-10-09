Салах выбил чемпиона Кубка Африки и вывел Египет в полуфинал

Сборная Египта одержала победу над командой Кот-д’Ивуара и вышла в полуфинал Кубка африканских наций, который проходит в Марокко, передают Vesti.kz.

Четвертьфинальный матч завершился со счётом 3:2. В составе египтян отличились Омар Мармуш (4-я минута), Рами Рабиа (32-я) и Мохамед Салах (52-я). У Кот-д’Ивуара один мяч был забит после автогола Ахмеда Фатуха (40-я), а ещё один гол на счету Геля Дуэ (73-я).

Таким образом, сборная Кот-д’Ивуара сложила чемпионские полномочия, тогда как Египет продолжит борьбу за трофей. В полуфинале турнира команда Мохамеда Салаха встретится со сборной Сенегала. Матч состоится 14 января.

Отметим, что сенегальцы в четвертьфинале минимально обыграли Мали со счётом 1:0.

