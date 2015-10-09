Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 08:23
 

"Челси" обрадовал Дастана Сатпаева: все подробности

  Комментарии

Поделиться
"Челси" обрадовал Дастана Сатпаева: все подробности Дастан Сатпаев. Фото: ©ФК "Кайрат"

"Челси" одержал убедительную победу над "Чарльтоном" в 1/32 финала Кубка Англии, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Челси" одержал убедительную победу над "Чарльтоном" в 1/32 финала Кубка Англии, передают Vesti.kz.

Лондонский клуб выиграл со счётом 5:1.

В составе "синих" отличились Йоррел Хато (45+4-я минута), Тосин Адарабиойо (50-я), Марк Гию (62-я), Педру Нету (90+1-я) и Энцо Фернандес (90+4-я с пенальти). У хозяев один мяч отыграл Майлз Либерн (57-я).

Отметим, что казахстанский талант Дастан Сатпаев продолжит карьеру в лондонском "Челси". В феврале 2025 года "Кайрат" объявил о продаже молодого форварда, который сможет присоединиться к новой команде после достижения совершеннолетия в августе 2026 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Турин   •   Регулярный чемпионат, мужчины
13 января 00:45   •   не начат
Ювентус
Ювентус
(Турин)
- : -
Кремонезе
Кремонезе
(Кремона)
Кто победит в основное время?
Ювентус
Ничья
Кремонезе
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!