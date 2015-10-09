"Челси" одержал убедительную победу над "Чарльтоном" в 1/32 финала Кубка Англии, передают Vesti.kz.

Лондонский клуб выиграл со счётом 5:1.

В составе "синих" отличились Йоррел Хато (45+4-я минута), Тосин Адарабиойо (50-я), Марк Гию (62-я), Педру Нету (90+1-я) и Энцо Фернандес (90+4-я с пенальти). У хозяев один мяч отыграл Майлз Либерн (57-я).

Отметим, что казахстанский талант Дастан Сатпаев продолжит карьеру в лондонском "Челси". В феврале 2025 года "Кайрат" объявил о продаже молодого форварда, который сможет присоединиться к новой команде после достижения совершеннолетия в августе 2026 года.

