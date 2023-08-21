Казахстанский игрок дебютировал за турецкий клуб в матче с тремя голами

Казахстанский защитник Лев Скворцов провёл свой первый матч за турецкий "Серикспор", в который перешёл 9 января, передают Vesti.kz.

Скворцов заменил после перерыва Гохана Аккана в домашнем матче 20-го тура против "Истанбулспора". "Серикспор" проиграл со счётом 0:3. Голы забили Менди Мамаду (5-я минута), Эртен Эрсу (30-я) и Эмир Гультекин (64-я).

"Истанбулспор" с 27 очками занимает 11-е место в таблице первой лиги Турции, тогда как "Серикспор" располагается на 13-й строчке, имея в активе 26 очков.

Ранее Скворцов играл за "Актобе", "Туран", "Атырау", "Астану", а также за российские "Шинник" и "Химки".

С 2023 по 2024 год привлекался в национальную сборную Казахстана.

