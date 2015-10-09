Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Вчера 23:50
 

"Реал" усилился самым дорогим игроком мира перед матчем с "Барселоной"

"Реал" усилился самым дорогим игроком мира перед матчем с "Барселоной"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе накануне финала Суперкубка Испании против "Барселоны", сообщают Vesti.kz.

Информацию об этом подтвердил официальный сайт "Королевского клуба". Решающий матч состоится 11 января.

Турнир проходит в Джидде (Саудовская Аравия). Ранее француз прилетел на Ближний Восток вместе с командой, однако пропустил полуфинальное противостояние с "Атлетико" (2:1) из-за растяжения связок левого колена.

Мбаппе защищает цвета "Реала" с лета 2024 года. За это время форвард провёл 83 матча, в которых отметился 73 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Действующее соглашение футболиста с мадридским клубом рассчитано до июня 2029 года.

Флик объяснил, почему "Барселона" не боится Мбаппе перед Эль-класико

Отметим, Transfermarkt оценивает француза в 200 миллионов евро. Таким образом, он наряду с норвежским форвардом "Манчестер Сити" и испанским вингером "Барселоны" Ламиноим Ямалем является самым дорогим футболистом мира (все по 200 млн).

