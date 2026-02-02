Бивол согласился провести третий бой против Бетербиева

Чемпион мира в полутяжёлом весе, россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 KO) обозначил условия, при которых готов провести третий поединок с Артуром Бетербиевым (22-1, 20 KO), передают Vesti.kz.

35-летний боксёр не исключил возможность трилогии уже в текущем году, однако подчеркнул, что приоритетом для него остаётся защита чемпионских титулов.

По словам Бивола, многое будет зависеть от интереса публики и общей ситуации в дивизионе. Он дал понять, что потенциальный третий бой с Бетербиевым не обязательно станет его следующим выходом на ринг, но вариант такого противостояния рассматривается всерьёз.

"Почему бы не подраться и с Бетербиевым? Есть вариант устроить трилогию в этом году. Возможно, встречусь с ним не в следующем поединке, поскольку мне надо защищать пояса. Если люди захотят увидеть трилогию, то я хотел бы её показать", — цитирует слова Бивола портал boxingnews24.

Напомним, первый бой между боксёрами состоялся в октябре 2024 года и завершился победой Бетербиева решением большинства судей. Реванш прошёл в феврале 2025-го, где уже Бивол сумел взять верх и сравнять счёт в очном противостоянии.

