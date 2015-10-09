Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Профи-бокс
Появились подробности следующего боя Бивола против соперника с 13-1

Команды россиянина Дмитрия Бивола (24-1, 12 KO) и представителя Германии Михаэля Айферта (13-1, 15 KO) не смогли согласовать условия боя за титул IBF в полутяжёлом весе, из-за чего международная боксёрская федерация назначила проведение промоутерских торгов на 3 февраля, передают Vesti.kz со ссылкой на BoxingScene.

Контекст боя

Бивол не выходил на ринг с февраля 2025 года, когда победил выступающего за Канаду Артура Бетербиева по очкам и стал абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе. Айферт уже почти три года является обязательным претендентом по линии IBF, получив этот статус после сенсационной победы над канадцем Жаном Паскалем в марте 2023 года.

На данный момент Бивол больше не имеет медицинских исключений и обязан провести обязательную защиту титула. Если бой не состоится, его лишат чемпионского пояса, а Айферта — статуса обязательного претендента на шесть месяцев.

Почему бой важен

Это возвращение Бивола после почти годового перерыва из-за операции на позвоночнике. Для Айферта бой — шанс подтвердить свой статус обязательного претендента. Обе команды активно добивались проведения поединка и торгов, что делает встречу одной из самых ожидаемых в полутяжёлом весе.

