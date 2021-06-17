"Без раскачки". Казахстанский супертяж с поясом от WBA рассказал о работе над дебютом в Великобритании

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (15-0, 14 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz о подготовке к дебюту в Великобритании. Ранее стали известны даты боев 32-летнего боксер.

Поединки могут состояться в конце июля, а организовать их может промоутер чемпиона мира Тайсона Фьюри, о контракте с которым высказался ранее сам Кособуцкий.

"Раз с британцами сотрудничаем, то планируем получить долгосрочную визу. Боксировать ведь там будем или тренировочный лагерь откроем. А то бывает, что появляется вариант, а у тебя нет визы. Пока раскачаешься - вариант уйдет," - подытожил казахстанец.

Добавим, что если бой в Великобритании для Кособуцкого станет первым в профессиональной карьере, то в Дубае, являющемся второй локацией для возможного поединка, супертяжеловес уже выступал.

В марте прошлого года казахстанец в столице ОАЭ нокаутировал ганца Абрахама Табула (17-5-1, 14 КО), а в феврале 2021-го в Гамбурге выиграл у нигерийца Онориоде Евариеме (18-2, 17 КО) поединок за титул WBA International.

Бой с Фьюри? Известны варианты возвращения на ринг казахстанского супертяжа с титулом от WBA

Кособуцкому подобрали оппозицию, а также "предложили" перебраться в США.

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