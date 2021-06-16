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Бой с Фьюри? Известны варианты возвращения на ринг казахстанского супертяжа с титулом от WBA

Обнародованы и локации.

Бой с Фьюри? Известны варианты возвращения на ринг казахстанского супертяжа с титулом от WBA
Жан Кособуцкий. Кадр из видео
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (15-0, 14 КО) может вернуться на ринг в конце июля, передает корреспондент Vesti.kz. Выбраны две даты и возможные локации, но статус боев еще не определен.

Во-первых, называется вариант с 26 июля, а поединок пройдет в Великобритании. Во-вторых, 30-е число в Дубае.

"Я не могу сейчас сказать, будет ли это поединок на 10 или 12 раундов. Изначально хотели провести бой 10 июля, но немного сдвинули даты. Все остальное станет известно позже", - поделился Кособуцкий.

Добавим, что ранее планировалось провести защиту титула WBA International и даже называли потенциальную оппозицию, среди которых олимпийский чемпион Тони Йока (10-0, 8 КО) и брат Тайсона Фьюри - Хьюи Фьюри (25-3, 14 КО).

Соперники свободны, или с кем казахстанец может провести защиту титула от WBA

Пояс казахстанец выиграл в Гамбурге, когда нокаутировал в четвертом раунде нигерийца Онориоде Евариеме (18-2, 17 КО). Позже Кособуцкому "предложили" перебраться в США.

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан Великобритания ОАЭ нокауты WBA Фьюри Тайсон

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