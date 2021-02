Видео нокдауна и нокаута. Как казахстанский супертяж вырубил "Годзиллу" и завоевал пояс от WBA

Предлагаем вашему вниманию видео победы казахстанского супертяжа Жана Косубуцкого (15-0, 14 КО) над нигерийцем Онориоде Евариеме (18-2, 17 КО).

Поединок, рассчитанный на 12 раундов, завершился досрочно. В третьем раунде Кособуцкий отправил соперника в нокдаун, а в четвертом - в нокаут. Казахстанец завоевал вакантный пояс WBA International.

Kazakh Heavyweight Zhan Kossobutskiy (15-0, 14 KO's) scores a knockdown in the 3rd & then destroys Nigerian Onoriode Ehwarieme (18-2) in the 4th for a KO-4 victory to claim the vacant WBA International heavyweight title in Hamburg, Germany pic.twitter.com/0uOaKcHcms