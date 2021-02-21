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Казахстанский супертяж Жан Кособуцкий нокаутировал "Годзиллу" и завоевал пояс от WBA

Этот титул стал вторым в его карьере.

Казахстанский супертяж Жан Кособуцкий нокаутировал "Годзиллу" и завоевал пояс от WBA
Жан Кособуцкий. Фото: Shamo Boxing Promotions©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанский боксер-супертяж Жан Кособуцкий завоевал пояс WBA International, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вакантный титул стоял на кону его боя, который состоялся в рамках вечера бокса в Гамбурге (Германия).  Соперником Кособуцкого был нигериец Онориоде Евариеме. 

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В третьем раунде Кособуцкий отправил соперника в нокдаун, а в четвертом нокаутировал.

Эта победа для казахстанского супертяжа, идущего без поражений, стала 15-й в профи и 14-й досрочной. Евариеме же проиграл во второй раз в карьере.

Отметим, что изначально соперником Кособуцкого должен был стать 38-летний Павел Соур (13-3, 8 КО) из Чехии, но тот заразился коронавирусом и отказался от поединка.

Титул от WBA - второй в карьере 32-летнего казахстанца. В ноябре 2019 года он нокаутом завоевал пояс IBO Inter-Continental. 

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс WBA

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