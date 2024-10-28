Чемпион WBO International в среднем весе британец Дензел Бентли (20-3-1, 17 КО) высказался о перспетивах объединенного чемпиона дивизиона - казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО), владеющего титулами WBO и IBF, сообщают Vesti.kz.

"Возможно, Жанибек сможет объединить титулы в дивизионе и стать абсолютным чемпионом мира, но я не думаю, что он продолжает совершенствоваться. Я думаю, что в целом средний дивизион сейчас открыт, однако очевидно, что его лидером является Жанибек, и ему нужно отдать должное. У него два пояса из четырех. Но средний вес широко открыт", - сказал Бентли в интервью Boxingscene.com.

Ранее Дензел вызвал Алимханулы на реванш. Они встречались ноябре 2022 года в Лас-Вегасе: тот бой завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Напомним, что титулом WBC в среднем весе владеет доминиканец Карлос Адамес (24-1, 18 KO), а пояс WBA принадлежит кубинцу Эрисланди Ларе (31-3-3, 19 KO).

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Однако Алимханулы еще не скоро встретится с чемпионами. Недавно WBO назначила казахстанцу бой против первого номера организации - британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО). У них есть время на переговоры до 4 ноября, после чего будут назначены промоутерские торги.

Свой последний бой Жанибек провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО). Для казахстанца это была первая защита титула, который он отобрал в ноябре прошлого года у Винченцо Гуальтиери.

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