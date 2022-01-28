Алимханулы против чемпиона мира. Известны подробности

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) может избежать поединка с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 КО) и сохранить титул, если договорится о другом бое по линии организации. Ресурс BoxingScene.com объясняет ситуацию.

Ранее в WBO определили срок, который является окончательным для переговоров сторон противостояния. Вариантом для альтернативного боя называют британца Зака Паркера.

"Андраде не рискует потерять свой титул WBO за пределами ринга, если в следующий раз встретится с Паркером. Однако ему нужно будет выиграть бой, а затем решить, сбросит ли он вес, после чего ему будет поручено встретиться с Алимханулы в следующий раз", - информирует ресурс.

Решение остаться в суперсреднем весе или даже поражение от Паркера приведет к тому, что титул WBO в среднем весе будет объявлен вакантным, а Алимханулы встретится со следующим претендентом с самым высоким рейтингом. На данный момент у Андраде есть еще пять дней, чтобы официально объявить о своем следующем шаге".

Таким образом, уточняет издание, установлен крайний срок, чтобы либо достичь соглашения с Алимханулы, либо предоставить проверенные доказательства наличия сделки для поединка с Паркером за пояс временного чемпиона WBO во втором среднем весе.

Ранее были определены потенциальные соперники, если Андраде добровольно откажется от титула. В команде казахстанца отреагировали на ситуацию, а один из кандидатов вызвал Алимханулы на бой и получил ответ.

WBO поставила ультиматум Алимханулы и Андраде перед боем за титул чемпиона мира