Абель Санчес разоблачил Канело и назвал победителя боев с Головкиным

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 01:08
©Matchroom Boxing

Известный американский тренер Абель Санчес поделился мнением об абсолютном чемпионе мира в суперсреднем весе мексиканце Сауле Канело Альваресе (60-2-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

В частности, специалист высказался по поводу ухода Канело от Premier Boxing Champions. Стороны договорились разорвать соглашение, по которому мексиканец должен был провести еще два поединка. Но в итоге Альварес добился своего.

"Он отделился от PBC, а затем они вернулись к нему. Это показывает, кто управляет грузовиком бокса. Это показывает, кто контролирует ситуацию. Он (Альварес) лицо бокса", -цитирует Санчеса BoxingScene.com.

Также он высказался о противостоянии Канело с его бывшим подопечным - казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).

"Я все еще считаю, что мы побили его дважды", - сказал Санчес о первых двух боях, которые судьи расценили иначе.

Появились новости о возвращении Головкина и четвертом бое с Канело

Напомним, первый бой Головкина и Канело состоялся в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе (США) и закончился спорной ничьей, хотя многие увидели победу GGG. Спустя год на том же месте мексиканец победил решением большинства судей.

В сентябре 2022 года соперники закрыли трилогию на "старом месте" - на этот Альварес победил единогласным решением. Вскоре после этого Головкин освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Искусственный интеллект определил победителя скандального боя Головкин - Канело

Метки:
Санчес Абель Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Альварес Сауль Головкин-Альварес

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 01:08
Профи-бокс
Абель Санчес разоблачил Канело и назвал победителя боев с Головкиным
Вчера , 14:41
Профи-бокс
Ангелина Лукас получила в соперницы непобежденную нокаутершу
27 марта, 18:15
Профи-бокс
"Новому Головкину" из Казахстана нашли топовый бой в Британии
26 марта, 18:32
Профи-бокс
В США назвали главных кандидатов на роль "наследника Головкина"
26 марта, 12:50
Профи-бокс
Мейвезер отправил Канело в Зал славы бокса и получил ответ от Альвареса
26 марта, 10:30
Профи-бокс
Экс-боец UFC оценил вклад Головкина в узнаваемость Казахстана
25 марта, 18:00
Профи-бокс
Головкин? Назван боксер, который "порвет" Канело
25 марта, 15:30
Профи-бокс
Две "жертвы" Алимханулы получили бой за титул чемпиона
25 марта, 12:00
Профи-бокс
Головкину "дали" место в Зале славы бокса. Помог Канело
25 марта, 10:30
Профи-бокс
Назван победитель боя Алимханулы - Бенавидес
© 2008 - 2024 ТОО «EML»