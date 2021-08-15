Названы виновные и причины провала казахстанских боксеров на Олимпиаде-2020 в Токио

Олимпийский чемпион 2008 года Бакыт Сарсекбаев в интервью Baigenews.kz рассказал о том, кто виноват в провальном выступлении сборной Казахстана по боксу на Олимпиаде-2020 в Токио.

Напомним, Казахстан впервые в истории остался без золота в боксе на Олимпийских играх. Бронзовыми призерами в Токио-2020 стали Сакен Бибосынов и капитан сборной Камшыбек Кункабаев.

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По словам Сарсекбаева, на Игры от сборной должны отбираться лучшие, а при формировании состава были личные интересы определенных людей. Это и могло повлиять на общий результат команды.

"На Олимпийские игры должен был ехать сильнейший. Когда я боксировал в 2008 году, нас отбирали по результатам чемпионата мира. У нас никогда не было такого, что отбирали по результатам турниров. Там выступали самые слабые. Нужно отбирать по результатам чемпионата мира и Азии.

Абылайхана Жусупова проталкивал в сборную Серик Сапиев, а Абильхана Аманкула - Бахтияр Артаев. И все это знают. У Аманкула была травма. Это уже говорит о том, что человек не может боксировать. А Жусупов отнесся халатно к Играм. Все это видели. В команде не должно быть такого, чтобы кто-то проталкивал свои интересы. Важны только интересы страны. Я тоже могу кого-то проталкивать. Но я не хочу видеть в команде слабого человека", - сказал Сарсекбаев.

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При этом он отметил, что неправильно винить в результатах команды главного тренера сборной Галымбека Кенжебаева и министра культуры и спорта Актоты Раимкулову.

"Проблемы сборной тянутся с Мырзагали Айтжанова (экс-главный тренер сборной). За два года не подготовишь олимпийского чемпиона. Этого времени недостаточно. Для того чтобы были изменения, нужно полностью менять тренерский штаб. Айтжанов не имеет права быть в сборной, даже если его ученик привез бронзу (Айтжанов - личный тренер Бибосынова). Министр культуры и спорта не одна виновата в результатах. Есть председатель Комитета спорта и физической культуры Серик Сапиев. Его, значит, надо убирать. Он не справился со своей задачей. Говорить о том, что было неправильное судейство, легко, но боксеры должны быть на голову выше соперников. Одной из ошибок в подготовке к Играм было то, что Сапиев ушел в декрет в прошлом году на четыре месяца. Я считаю, что это провал не министра, а председателя Комитета спорта и физической культуры. Министр отвечает и за спорт, и за культуру, и за туризм. Это большая нагрузка", - говорит Сарсекбаев.

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По его мнению, для возвращения лидерства сборной нужно полностью обновить тренерский штаб и повысить зарплаты специалистам.

"Тренера не от хорошей жизни уезжают в другие страны. Происходит текучка кадров. У нас зарплаты тренеров - 50-60 тысяч тенге. Мы все говорим об инфраструктуре, но забываем о специалистах, которые должны готовить чемпионов.

У нас нет резерва в команде. Вот скоро предстоит чемпионат мира, и туда поедут одни и те же спортсмены. Хотя это не самый важный турнир. А ведь все топовые бойцы будут готовиться к Парижу. Если мы хотим результатов, то нам нужна концепция казахстанского бокса, где будет прописано, к чему и как мы движемся", - резюмировал Сарсекбаев.

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