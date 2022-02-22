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Сборная Казахстана
Сегодня 15:25
 

Казахстан назвал состав на первый матч с Вьетнамом

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Казахстан назвал состав на первый матч с Вьетнамом ©КФФ

Сегодня, 13 апреля, сборная Казахстана по футзалу проведет первый товарищеский матч против команды Вьетнама, передают Vesti.kz

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Сегодня, 13 апреля, сборная Казахстана по футзалу проведет первый товарищеский матч против команды Вьетнама, передают Vesti.kz

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Встреча состоится в Хошимине и начнется в 16:00 по времени Астаны.

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Казахстанцы выйдут на паркет в следующем составе:


Второй контрольный матч между командами запланирован на 15 апреля и также пройдет в Хошимине.

Напомним, ранее в сборной Казахстана представили новичков, а также появились позитивные новости о выходе на Евро-2026. В то же время подопечные Пауло Рикардо Кака покинули топ-5 мирового рейтинга ФИФА, а лидеры национальной команды объявили о намерении завершить карьеру в течение следующего года.

Международные товарищеские матчи 2024/25   •   Вьетнам, Хошимин   •   Товарищеский матч, мужчины
15 апреля 17:00   •   не начат
Вьетнам
Вьетнам
- : -
Казахстан
Казахстан
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