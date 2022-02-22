Казахстан назвал состав на первый матч с Вьетнамом

Сегодня, 13 апреля, сборная Казахстана по футзалу проведет первый товарищеский матч против команды Вьетнама, передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Хошимине и начнется в 16:00 по времени Астаны.

Вьетнам - Казахстан: где смотреть прямую трансляцию матча

Казахстанцы выйдут на паркет в следующем составе:

Второй контрольный матч между командами запланирован на 15 апреля и также пройдет в Хошимине.

Напомним, ранее в сборной Казахстана представили новичков, а также появились позитивные новости о выходе на Евро-2026. В то же время подопечные Пауло Рикардо Кака покинули топ-5 мирового рейтинга ФИФА, а лидеры национальной команды объявили о намерении завершить карьеру в течение следующего года.