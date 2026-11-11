Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Сенни Маюлю получил вызов в сборную Франции на ноябрьские матчи Лиги наций после травмы хавбека мадридского "Реала" Орельена Тчуамени, передают Vesti.kz.Маюлю впервые вызван в сборную Франции
Для 20-летнего футболиста это первый вызов в основную национальную команду. Ранее полузащитник выступал только за молодёжные сборные Франции.
В нынешнем сезоне Маюлю провёл девять матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил три гола и записал на свой счёт две результативные передачи.
Зидан столкнулся с кадровыми потерями
Ранее расположение сборной Франции из-за травмы покинул Тчуамени. Кроме того, участие капитана команды Килиана Мбаппе в предстоящем матче с Италией остаётся под вопросом.
На фоне кадровых проблем главный тренер французов Зинедин Зидан решил привлечь к работе с национальной командой Маюлю.
Ранее Зидан впервые пригласил молодого форварда в сборную Франции.