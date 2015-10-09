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Зидан впервые пригласил молодого форварда в сборную Франции

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Зидан впервые пригласил молодого форварда в сборную Франции Зинедин Зидан. Фото: Depositphotos/vldv©

Нападающий "Борнмута" Жуниор Крупи впервые вызван в сборную Франции по футболу, где заменит получившего травму правого подколенного сухожилия Маркуса Тюрама, передают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

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Нападающий "Борнмута" Жуниор Крупи впервые вызван в сборную Франции по футболу, где заменит получившего травму правого подколенного сухожилия Маркуса Тюрама, передают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Крупи выбрал сборную Франции, хотя также мог выступать за сборные Кот-д’Ивуара и Португалии.

Крупи является воспитанником футбольной академии "Лорьяна", в которой занимался с 2013 года. В 2025 году его продали в "Борнмут" за 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне из-за травмы колена он провёл только четыре матча и отдал одну голевую передачу. В предыдущем сезоне на счету молодого нападающего было 35 матчей во всех клубных турнирах и 13 голов.


Отметим, что Зидан также из-за травмы лишился полузащитника мадридского "Реала" Орельена Тчуамени, однако не планирует вызывать кого-либо ему на замену.

12 ноября Франция проведёт выездной матч Лиги наций против Италии, а 15 ноября сыграет дома с Турцией.

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Лига наций 2026/27   •   Италия   •   Групповой этап, мужчины
13 ноября 00:45   •   не начат
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