Купленному за 86 миллионов игроку "Барселоны" посоветовали уйти

Бывший футболист сборной Нидерландов Халид Булахруз посоветовал полузащитнику "Барселоны" Френки де Йонгу задуматься о своём будущем в клубе, передают Vesti.kz.

Поводом стала ситуация в матче 12-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (2:1), когда главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик выпустил нидерландца на позицию правого защитника из-за кадровых проблем в обороне.

Де Йонга используют как йо-йо

В эфире Ziggo Sport Булахруз раскритиковал решение тренерского штаба и заявил, что "Барселона" использует полузащитника "как своего рода йо-йо" (туда-обратно между разными позициями).

"Если бы я был Френки, то постепенно начал бы задумываться о том, чего хочу. На этот раз он сыграл десять минут, но в следующий раз, поскольку уже доказал, что способен на это, при необходимости проведёт полчаса на позиции правого защитника", - отметил экс-футболист.

Он также призвал Де Йонга задуматься, действительно ли тот хочет продолжать выступать в таких условиях.

Конкуренция в "Барселоне"

По данным El Nacional, положение нидерландца осложняется высокой конкуренцией в полузащите. Педри, Родри и Марк Берналь занимают позиции в центре поля, а Гави, Фермин Лопес и Дани Ольмо также претендуют на игровое время в полузащите.

При этом в последних матчах Де Йонг продемонстрировал хороший уровень, несмотря на сложности с получением места в стартовом составе.

Де Йонг защищает цвета "Барселоны" с 2019 года, когда был куплен у амстердамского "Аякса" за 86 миллионов евро. В текущем сезоне он из-за травмы сыграл только в четырёх матчах.

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