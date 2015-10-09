"Барселона" выбила особые условия для Рафиньи в сборной Бразилии

Каталонская "Барселона" и Бразильская конфедерация футбола (CBF) достигли договорённости по поводу игрового времени Рафиньи в национальной команде, сообщают Vesti.kz.

По информации Globo Esporte, главная цель данного соглашения — свести к минимуму риск третьей травмы подряд у вингера.

Во время сентябрьского и октябрьского перерыва Рафинья вернулся в расположение "Барселоны" с травмой подколенного сухожилия правой ноги. В результате бразилец пропустил около трех недель. Тогда же президент каталонского клуба Жоан Лапорта раскритиковал решение увеличить паузу на игры сборных до трёх недель.

Напомним, главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвал Рафинью на ноябрьские товарищеские матчи с Японией (14 ноября) и Сингапуром (17 ноября).

В текущем сезоне Рафинья провёл за "Барселону" 14 матчей, в которых забил 19 голов и отдал три голевые передачи.

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