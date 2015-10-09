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Испания
11 ноября 14:19
 

"Барселона" нашла замену Алехандро Бальде в "Манчестер Сити"

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"Барселона" нашла замену Алехандро Бальде в "Манчестер Сити" Алехандро Бальде. Фото: Depositphoto/mrogowski_photography©

Левый защитник "Манчестер Сити" Райан Аит-Нури попал в сферу интересов "Барселоны" на фоне возможного ухода Алехандро Бальде, передают Vesti.kz.

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Левый защитник "Манчестер Сити" Райан Аит-Нури попал в сферу интересов "Барселоны" на фоне возможного ухода Алехандро Бальде, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, каталонский клуб рассматривает 25-летнего алжирца в качестве усиления состава зимой. При этом "Сити" готов отпустить футболиста в аренду только с условием последующего выкупа.

Аит-Нури может заменить Бальде

Будущее Бальде определит трансферные планы "Барселоны". В случае его ухода в январе каталонцам придётся искать замену. Аит-Нури может сыграть как левого защитника, так и на другой позиции в обороне.

Алжирец перешёл в "Манчестер Сити" из "Вулверхэмптона" летом 2025 года за 36 миллионов евро. Его контракт рассчитан до июня 2030 года. В текущем сезоне защитник ещё не играл в АПЛ, приняв участие только в матчах Лиги чемпионов и Кубка лиги.

Райан Аит-Нури интересен Райан Аит-Нури. Фото: Depositphotos/[email protected]©

"Сити" выдвинул условие

Ранее "Манчестер Юнайтед" интересовался Аит-Нури, но отказался от переговоров из-за требования включить в соглашение обязательный выкуп. "Барселона" также не хочет этот пункт включать.

Помимо каталонцев, за ситуацией футболиста следит "Ювентус". Представитель защитника Али Барат поддерживает контакт со спортивным директором "Барселоны" Деку.

Переход Аит-Нури в январе будет зависеть от будущего Бальде и готовности "Манчестер Сити" смягчить условия сделки.

Ранее Бальде получил предложение перейти в итальянский клуб, подробности -тут.

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