Игрок "Барселоны" получил предложение о переходе в итальянский клуб

Защитник "Барселоны" Алехандро Бальде получил предложение перейти в итальянскую "Рому", передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, римский клуб заинтересован в футболисте, который потерял место в основном составе "сине-гранатовых". Сам Бальде может рассмотреть вариант с уходом, чтобы вернуть игровую практику и прежнюю роль в команде.

Бальде потерял доверие Флика

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик недоволен выступлениями защитника и стал чаще отдавать предпочтение другим футболистам. Конкуренция на левом фланге, в том числе со стороны Жоау Канселу и молодых игроков, сократила игровое время испанца.

Недавно Флик признал, что разговаривал с Бальде, пытаясь помочь ему вернуть уверенность. При этом тренер отметил, что недостаток игровой практики сказывается на футболисте.

"Рома" хочет воспользоваться ситуацией

В итальянском клубе считают, что физические и технические качества Бальде могут усилить команду. В "Барселоне" пока предстоит оценить условия возможной сделки. Зимнее трансферное окно может стать ключевым для определения будущего защитника.

Статистика Бальде

В нынешнем сезоне воспитанник "Барселоны" провёл пять матчей во всех турнирах и заработал одно предупреждение. В предыдущем сезоне на его счету было 42 игры, в которых он отметился тремя голевыми передачами и тремя жёлтыми карточками.

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