В сборной Аргентины приняли решение по "десятке" после ухода Месси

Сборная Аргентины по футболу приняла решение сыграть в ближайших товарищеских матчах без футболки с десятым номером, которую на протяжении многих лет носил Лионель Месси, передают Vesti.kz.

По информации ESPN Argentina, главный тренер "альбиселесте" Лионель Скалони пока не определился, кому доверить "десятку" после ухода восьмикратного обладателя "Золотого мяча" из сборной.

Кто станет преемником Месси в сборной Аргентины?

Среди главных кандидатов на 10-й номер называются полузащитник "Комо" Нико Пас и нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес.

Оба выступают в чемпионате Италии и уже играли вместе с Месси за сборную Аргентины.

Кто ещё претендует на 10-й номер

Среди других возможных претендентов упоминаются Алексис Макаллистер ("Ливерпуль"), Энцо Фернандес ("Манчестер Сити") и Хулиан Альварес ("Атлетико" Мадрид).

Также нельзя исключать Франко Мастантуоно ("Реал"/"Фиорентина"): именно он выходил на поле под десятым номером в последнем матче сборной без Месси - против Эквадора 10 сентября 2025 года.

В конце августа Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, за которую выступал с 2005 года. В октябре он провёл прощальный матч за "альбиселесте" - товарищеская встреча с командой Бенина прошла в Буэнос-Айресе и завершилась победой Аргентины со счётом 3:0.

Достижения Месси в сборной Аргентины

39-летний Месси является рекордсменом сборной Аргентины по проведенным матчам (207), голам (125) и голевым передачам (68).

В составе "альбиселесте" Месси дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024), побеждал на чемпионате мира 2022 года, дважды завоевывал серебряные медали ЧМ (2014, 2026) и становился победителем "Финалиссимы" (2022).

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