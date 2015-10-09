Лионель Месси выбрал новый клуб после "Интер Майами"

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси может покинуть американский "Интер Майами" и вернуться в родной клуб уже в следующем году, передают Vesti.kz.

Месси вернётся в родной клуб?

По информации журналиста Гонсало Кальвильони, "Ньюэллс Олд Бойз" активизировал работу над возвращением Месси. Отмечается, что 39-летний форвард сейчас ближе к переходу в аргентинский клуб, чем когда-либо прежде. Руководство клуба рассчитывает подписать нападающего уже в январе 2027 года.

"Месси ещё никогда не был так близок к возвращению в "Ньюэллс Олд Бойз", как сейчас. Клуб надеется подписать его уже в январе 2027 года", — заявил Кальвильони в эфире программы Estadio 3 на радиостанции Cadena 3 Rosario.

Позиция Месси

Однако инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Месси не планирует менять клубную прописку.

По информации источника, ни сам футболист, ни его семья не рассматривают вариант возвращения в Аргентину в ближайшем будущем. Месси намерен выполнить действующий контракт с "Интер Майами", который рассчитан до декабря 2028 года.

Клубная карьера Месси

Напомним, Месси получил футбольное образование в "Ньюэллс Олд Бойз", однако за основную команду он так и не сыграл. В 2000 году аргентинец перебрался в систему "Барселоны", в которой провёл 21 год.

После ухода из каталонского клуба Месси отыграл два сезона во французском "Пари Сен-Жермене". С лета 2023 года форвард выступает за "Интер Майами". В составе американского клуба Месси принял участие в 122 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 106 голами и 58 результативными передачами.

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