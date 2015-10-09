Усик появился на матче Роналду и объяснил свой неожиданный визит

Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Александр Усик (25-0, 16 КО) посетил матч чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Насром" и "Аль-Холудом", чтобы поддержать Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Перед началом встречи Усик опубликовал видео в своём Telegram-канале, в котором объяснил цель визита.

"Всем добрый день. Мы в Эр-Рияде, на футбольном стадионе. Пришли поддержать "Аль-Наср" и Криштиану Роналду. Больше Криштиану Роналду. Всем добра", - заявил боксёр.

Al Nassr vs Al Kholood⚽️ https://t.co/DQOglBzYLT — Oleksandr Usyk (@usykaa) October 29, 2026

Встреча завершилась победой "Аль-Насра" со счётом 5:3. Главным героем матча стал Роналду: во втором тайме португалец оформил хет-трик. Благодаря этому 41-летний нападающий довёл количество голов за карьеру до 985.

Усик в последний раз выходил на ринг 24 мая 2026 года в Гизе (Египет). Украинский боксёр встретился с нидерландским кикбоксёром Рико Верховеном и одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

39-летний украинец в начале этого года освободил свои титулы в тяжёлом весе после победы над Рико Верхувеном. Теперь Усик планирует провести последний профессиональный бой, который может состояться против американца Деонтея Уайлдера в марте 2027 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!