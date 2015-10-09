Криштиану Роналду обновил мировой рекорд и оторвался от Лионеля Месси

Хет-трик в матче с "Аль-Хулудом" позволил Криштиану Роналду укрепить лидерство в рейтинге игроков XXI века по количеству голов за одну игру, сообщают Vesti.kz.

41-летний нападающий "Аль-Насра" трижды поразил ворота "Аль-Хулуда" в матче чемпионата Саудовской Аравии и помог своей команде добиться победы со счётом 5:3.

Как сообщает Al Nassr Zone, благодаря этому достижению португалец довёл количество хет-триков за карьеру до 67, обновив собственный рекорд XXI века.

Ближайшим преследователем Роналду остаётся Лионель Месси, на счету которого 62 таких матча. Третью строчку занимает Роберт Левандовски с 35 хет-триками.

Greatness isn't an opinion when the numbers speak this loud. The king of hat tricks. https://t.co/6ARlOf99c4 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) October 29, 2026

Примечательно, что предыдущий раз Роналду забивал три мяча за одну игру более двух лет назад.

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