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Роналду всё ближе к 1000 голам: сколько ему осталось после хет-трика?

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Роналду всё ближе к 1000 голам: сколько ему осталось после хет-трика? ©x.com/AlNassrFC

Криштиану Роналду продолжает пополнять голевой счёт и всё ближе подбирается к отметке в 1000 мячей за карьеру, сообщают Vesti.kz.

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Криштиану Роналду продолжает пополнять голевой счёт и всё ближе подбирается к отметке в 1000 мячей за карьеру, сообщают Vesti.kz.

Хет-трик в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Холуда" (5:3) позволил португальцу довести количество голов за карьеру до 985.

Свой третий мяч в этой встрече 41-летний нападающий забил на 81-й минуте.

В активе Роналду 146 голов за сборную Португалии и ещё 839 мячей, забитых на клубном уровне. Таким образом, до исторической отметки в 1000 голов форварду осталось всего 15 точных ударов.

Напомним, в карьере капитана саудовского "Аль-Насра" также были португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и итальянский "Ювентус".

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