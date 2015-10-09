Легенда "Реала" вынес вердикт "Барселоне" на победу в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мнением о перспективах каталонской "Барселоны" выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, передают Vesti.kz.

По словам немца, "сине-гранатовые" слишком сильно полагаются на свою игру в атаке, временами забывая про оборону, что может помешать клубу добиться успеха в Лиге чемпионов.

"С таким стилем игры "Барселоне" очень сложно будет выиграть Лигу чемпионов. Подход "Барселоны" всегда основан на создании большего количества моментов, чем у соперников. Но в Лиге чемпионов сделать это намного сложнее. Ты сталкиваешься с командами, которые способны забить несколько голов в одном матче. Также ты играешь против команд, которые обороняются исключительно хорошо и просто не дадут тебе играть так, как ты хочешь. И когда это происходит, тебе нужно уметь и обороняться тоже. "Барселона" слишком сильно полагается на то, чтобы забивать два-три гола и выиграть… Это опасный подход для Лиги чемпионов", — приводит слова Крооса The Touchline в социальной сети X.

В последний раз "Барселона" выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2014/15, завоевав пятый титул в истории клуба.

В сезоне-2026/27 каталонцы набрали 9 очков после четырех туров общего этапа ЛЧ и занимают 5-е место в таблице. 25 ноября "Барселона" сыграет на выезде с "Сабахом".

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