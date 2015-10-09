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Зидан потерял важного игрока перед матчами сборной Франции

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Зидан потерял важного игрока перед матчами сборной Франции Зинедин Зидан. Фото: instagram.com/equipedefrance©

Полузащитник мадридского "Реала" Орельен Тчуамени не сможет помочь сборной Франции в заключительных матчах группового этапа Лиги наций УЕФА, передают Vesti.kz.

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Полузащитник мадридского "Реала" Орельен Тчуамени не сможет помочь сборной Франции в заключительных матчах группового этапа Лиги наций УЕФА, передают Vesti.kz.

26-летний хавбек досрочно завершил тренировку национальной команды во вторник из-за повреждения приводящей мышцы правого бедра.

После консультаций между медицинскими штабами "Реала" и сборной, главный тренер "трёхцветных" Зинедин Зидан принял решение отпустить футболиста обратно в Мадрид для прохождения углубленного обследования. Вызывать кого-то на замену полузащитнику тренерский штаб не планирует.

Орельен Тчуамени не поможет сборной ФранцииОрельен Тчуамени. Фото: Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it©

Таким образом, Тчуамени пропустит выездной матч против Италии 12 ноября и домашнюю встречу со сборной Турции 15 ноября.

По предварительным прогнозам, из-за рецидива травмы игрок может провести в лазарете около двух недель. Его участие в ближайшем матче "Реала" в Ла Лиге против "Сельты", который запланирован на 22 ноября, на данный момент находится под вопросом. Точные сроки восстановления станут известны после тестов в Мадриде.

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13 ноября 00:45   •   не начат
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