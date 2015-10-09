Мбаппе выбыл из состава сборной Франции после ссоры с Зиданом

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции перед матчем с Италией в рамках Лиги наций, передают Vesti.kz.

Мбаппе может пропустить матч с Италией

13 ноября французская национальная команда встретится с Италией в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций. Как сообщает L’Équipe, участие Мбаппе в предстоящем матче остаётся под вопросом: по информации источника, форвард испытывает проблемы со здоровьем.

Ранее также появились сообщения о разногласиях между Мбаппе и главным тренером национальной команды Франции Зинедином Зиданом. Утверждалось, что футболист и наставник не общались на последнем сборе.

Франции предстоит борьба за выход в плей-офф

Несмотря на лидерство в группе A, сборная Франции пока не гарантировала себе место в плей-офф турнира.

После встречи с Италией команда Зидана проведёт ещё один матч в ноябрьском цикле — 16 ноября французы сыграют с Турцией.

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