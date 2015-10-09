Ламина Ямаля призвали отказаться от трансфера из "Барселоны" в новый клуб

Бывший полузащитник сборной Англии и капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард посоветовал вингеру национальной команды Испании Ламину Ямалю не покидать "Барселону" и продолжить карьеру в каталонском клубе, передают Vesti.kz.

Джеррард обратился к Ямалю

Англичанин считает, что у молодого испанца нет причин искать другую команду, учитывая уровень "Барселоны", её амбиции и возможности, которые она предоставляет своим футболистам.

"Барселона» каждый сезон борется за титул в Ла Лиге и за победу в Лиге чемпионов. Каждую неделю ты будешь играть перед 100 тысячами зрителей, будешь выходить в стартовом составе сборной. Я имею в виду… зачем тебе вообще уходить?" — цитирует слова Джеррарда The Touchline.

Статистика Ямаля в нынешнем сезоне

Ямаль выступает за основную команду "Барселоны" с 2023 года. В текущем сезоне 18-летний вингер провёл 16 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Каталонцы продлили контракт с футболистом до июня 2031 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Ямаля составляет 220 миллионов евро.

"Барселона", являющаяся 29-кратным чемпионом Испании, после 12 туров Ла Лиги возглавляет турнирную таблицу.

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