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Испания
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Ламина Ямаля призвали отказаться от трансфера из "Барселоны" в новый клуб

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Ламина Ямаля призвали отказаться от трансфера из "Барселоны" в новый клуб Ламин Ямаль в составе "Барселоны". Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Бывший полузащитник сборной Англии и капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард посоветовал вингеру национальной команды Испании Ламину Ямалю не покидать "Барселону" и продолжить карьеру в каталонском клубе, передают Vesti.kz.

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Бывший полузащитник сборной Англии и капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард посоветовал вингеру национальной команды Испании Ламину Ямалю не покидать "Барселону" и продолжить карьеру в каталонском клубе, передают Vesti.kz.

Джеррард обратился к Ямалю

Англичанин считает, что у молодого испанца нет причин искать другую команду, учитывая уровень "Барселоны", её амбиции и возможности, которые она предоставляет своим футболистам.

"Барселона» каждый сезон борется за титул в Ла Лиге и за победу в Лиге чемпионов. Каждую неделю ты будешь играть перед 100 тысячами зрителей, будешь выходить в стартовом составе сборной. Я имею в виду… зачем тебе вообще уходить?" — цитирует слова Джеррарда The Touchline.

Статистика Ямаля в нынешнем сезоне

Ямаль выступает за основную команду "Барселоны" с 2023 года. В текущем сезоне 18-летний вингер провёл 16 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Каталонцы продлили контракт с футболистом до июня 2031 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Ямаля составляет 220 миллионов евро.

"Барселона", являющаяся 29-кратным чемпионом Испании, после 12 туров Ла Лиги возглавляет турнирную таблицу.

Ламин Ямаль выбыл из состава сборной Испании после победы над "Атлетико"

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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