Зидан выбрал замену звезде "Реала" в сборную Франции

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Сенни Маюлю получил вызов в сборную Франции на ноябрьские матчи Лиги наций после травмы хавбека мадридского "Реала" Орельена Тчуамени, передают Vesti.kz.

Маюлю впервые вызван в сборную Франции

Для 20-летнего футболиста это первый вызов в основную национальную команду. Ранее полузащитник выступал только за молодёжные сборные Франции.

В нынешнем сезоне Маюлю провёл девять матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил три гола и записал на свой счёт две результативные передачи.

Senny Mayulu (PSG) rejoint l’Équipe de France dès cet après midi. https://t.co/0FtbhG5vCb — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 11, 2026

Зидан столкнулся с кадровыми потерями

Ранее расположение сборной Франции из-за травмы покинул Тчуамени. Кроме того, участие капитана команды Килиана Мбаппе в предстоящем матче с Италией остаётся под вопросом.

На фоне кадровых проблем главный тренер французов Зинедин Зидан решил привлечь к работе с национальной командой Маюлю.

Ранее Зидан впервые пригласил молодого форварда в сборную Франции.

Зидан объявил решение по сборной Франции

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