Зидан объявил решение по сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан объявил список из 23 игроков, вызванных на два заключительных матча Лиги наций, передают Vesti.kz.

Сначала трёхцветные встретятся с Италией на стадионе "Джузеппе Меацца" 12 ноября, а затем завершат групповой этап домашним матчем в Бордо против Турции 15 ноября.

Состав сборной Франции:

Вратари:

Майк Меньян ("Милан")

Робен Риссер ("Ланс")

Гийом Рест ("Тулуза")

Защитники:

Анди Диуф ("Интер")

Жереми Жаке ("Ливерпуль")

Ибраима Конате ("Реал" Мадрид)

Мало Гюсто ("Челси")

Пьер Калулу ("Ювентус")

Адриен Трюффер ("Борнмут")

Дайо Упамекано ("Бавария")

Лени Йоро ("Манчестер Юнайтед")

Полузащитники:

Эдуарду Камавинга ("Реал" Мадрид)

Райан Шерки ("Манчестер Сити")

Люка Да Кунья ("Комо")

Адриен Рабьо ("Милан")

Орельен Тчуамени ("Реал" Мадрид)

Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)

Нападающие:

Брэдли Барколя ("Ливерпуль")

Дезире Дуэ (ПСЖ)

Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид)

Майкл Олисе ("Бавария")

Маркус Тюрам ("Интер")

Пабло Пажис ("Париж")

Группа A1 после четырёх туров:

1. Франция - 10 очков;

2. Италия - 7;

3. Бельгия - 6;

4. Турция - 0.

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