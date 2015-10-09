19-летний талант "Барселоны" объявил клуб для продолжения карьеры

19-летний испанский полузащитник "Барселоны" Марк Берналь рассказал о своих планах на будущее и выразил желание продолжить выступления за каталонский клуб, передают Vesti.kz.

Берналь хочет подписать новый контракт

Воспитанник "сине-гранатовых" рассчитывает остаться в команде и надеется в ближайшее время договориться о продлении соглашения.

"Мой план — остаться в "Барселоне". Я всегда хотел этого. Надеюсь, что смогу подписать новый контракт с клубом как можно скорее. Сейчас этим вопросом занимается мой агент", — цитирует слова Берналя Barça Universal.

Марк Берналь Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика Берналя в сезоне

В нынешнем сезоне испанский хавбек провёл 14 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Действующий контракт Берналя с "Барселоной" рассчитан до 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет 40 миллионов евро.

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