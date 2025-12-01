Ямаль сделал заявление о смене сборной перед ЧМ-2026

Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль сделал заявление о выборе спортивного гражданства, передают Vesti.kz.

Ямаль объяснил выбор между Испанией и Марокко

По словам 18-летнего футболиста, он серьёзно раздумывал о смене паспорта, так как имеет марокканские корни со стороны отца и мог бы выступать за африканскую команду.

"В глубине души я думал об игре за сборную Марокко. В то время Марокко вышла в полуфинал чемпионата мира... Но в момент истины я ни разу не усомнился. При всей моей любви и уважении к Марокко я всегда хотел играть на Евро и в Европе", — цитирует слова Ямаля The Touchline.

"Я считаю, что европейский футбол смотрят больше, и он ближе к международному высокому уровню. И, слава Богу, я это сделал. Это также приближает меня к чемпионату мира с шансами на победу... Я всегда буду любить Марокко, ведь это и моя страна тоже. Я вырос в Испании и тоже чувствую, что это моя страна", — добавил игрок.

Европейский футбол выше уровнем?Ямаль уже вошёл в историю испанского футбола

Отметим, что Ямаль родился в испанском городе Эсплугес-де-Льобрегат автономного сообщества Каталонии. 8 сентября 2023 года Ламин дебютировал за сборную Испании в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 против Грузии — в возрасте 16 лет и 57 дней он стал самым молодым игроком в истории своей национальной команды.

Позже вундеркинд "сине-гранатовых" также стал самым молодым автором гола за "красную фурию" и самым молодым автором забитого мяча за национальную сборную в XXI веке. Летом 2024 Ямаль вместе с командой добился победы на Евро-2024.

Стоит отметить, что Испания уже гарантировала своё участие на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Статистика вундеркинда "Барсы" в текущей кампании

В текущем сезоне вингер сыграл 14 матчей за "Барселону", забил семь голов и отдал девять результативных передач. На данный момент Transfermarkt оценивает Ламина в 200 миллионов евро, что делает его самым дорогим футболистом мира.

