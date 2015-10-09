Капитаны "Барселоны" устроили разнос Ямалю: что произошло в раздевалке

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик и лидеры раздевалки остались крайне недовольны поведением и уровнем игры 18-летнего Ламина Ямаля в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Челси" на "Стэмфорд Бридж", передают Vesti.kz.

Один из худших матчей Ямаля

По данным El Nacional, встреча с "Челси" стала одной из худших для вундеркинда с момента его дебюта. Ямаль практически не участвовал в ключевых эпизодах, действовал медленно, не возвращался в оборону и допускал ошибки в простых передачах. В команде даже отметили, что он выглядел более обеспокоенным физическим дискомфортом из-за травмы, чем общекомандными задачами.

Его пассивность и жесты недовольства в адрес партнёров особенно разозлили опытных игроков "Барселоны".

Капитаны устроили разбор

После финального свистка в раздевалке последовал жёсткий разговор. Капитаны и лидеры команды резко раскритиковали Ямаля за отсутствие прессинга, неготовность работать в обороне и общее безразличие на поле. Больше всего их возмутило даже не то, что он не смог обыграть Марка Кукурелью, а тот факт, что он практически не мешал сопернику начинать атаки.

Подобные претензии уже возникали к Ямалю после важных матчей, включая эль-класико с "Реалом".

Флик требует дисциплины

Тренерский штаб также внимательно следит за ситуацией. Ханси Флик понимает, что на юного футболиста влияют и возраст, и физические проблемы, однако он не намерен терпеть провалы в командной дисциплине и в работе без мяча.

"Барселона" рассчитывает, что Ямаль быстро исправит ситуацию и вернётся к уровню, который сделал его одним из самых ярких молодых игроков мира.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!