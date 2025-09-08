"Выглядит слишком жестоко": СМИ о поражении сборной Казахстана в Бельгии

Российский сайт "Футбол на Куличках" прокомментировал поражение сборной Казахстана от Бельгии в 6-м туре отборочного цикла чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Шестью голами завершился матч Бельгия - Казахстан в отборе к ЧМ-2026

"Не получилось у Казахстана сотворить сенсацию и даже приблизиться к ней в выездной игре против Бельгии. Пятое поражение подряд от этого соперника потерпели казахстанцы. И оно стало самым крупным.

С самого начала стало ясно, что Казахстану легко не будет – бельгийцы его прижали и непрерывно атаковали. Но гостям хватало концентрации, чтобы при глубочайшей обороне не допускать явных голевых моментов у своих ворот. Пока в конце первого тайма не удался удачный удар Де Брейне. Он так расстроил гостей, что те через минуту пропустили еще. И уже явно не верили в то, что игру можно спасти. Поэтому во втором тайме Бельгия продолжила куражиться, хотя порой она отпускала ситуацию, действовала расслабленно и неторопливо.

Попытки Казахстана в отчаянии сбегать в атаку только провоцировали встречные выпады. Так гости наиграли на шесть пропущенных мячей. Выглядит слишком жестоко, но уж больно огромным было преимущество Бельгии в этом поединке", - пишет ФНК.