Вундеркинд сборной Португалии отказался от номера Роналду

Вингер итальянской "Ромы" Родриго Мора заявил, что не собирается претендовать на седьмой номер в сборной Португалии после завершения международной карьеры форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Мора рассказал об опыте игры с Роналду

В последние месяцы 19-летнему футболисту довелось делить раздевалку с пятикратным обладателем "Золотого мяча". Мора назвал эту возможность большой привилегией и подчеркнул значимость Роналду для португальского футбола.

"Мне очень повезло играть с Криштиану и делить с ним раздевалку. Он — кумир всех. Он завершил международную карьеру, и Португалия безмерно благодарна ему за все, что он сделал", — сказал Мора в интервью DAZN.

Когда футболиста спросили, хотел бы он получить седьмой номер, под которым выступал Роналду, воспитанник "Порту" ответил с юмором:

"Нет, нет, нет, нет. Я об этом не думаю. Это уже слишком. Номер 86 ​​меня устраивает", — сказал Мора.

Статистика Моры в "Роме"

Мора считается одним из наиболее перспективных молодых футболистов Португалии. Летом он перебрался из родного "Порту" в итальянскую "Рому".

В составе римского клуба 19-летний вингер провёл 13 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счёт две результативные передачи.

Родриго Мора Фото: Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Напомним, что 5 ноября 41-летний Роналду официально объявил о завершении карьеры в национальной команде.

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