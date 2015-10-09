Победил "Барселону" и забрал награду: Моуринью признали лучшим

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью получил индивидуальное признание по итогам октября, сообщают Vesti.kz.

Португальского специалиста назвали лучшим тренером месяца в Ла Лиге. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата Испании.

Под руководством Моуринью мадридцы провели в октябре три матча национального первенства и во всех одержали победы. Одним из главных успехов стала встреча с принципиальным соперником - "Барселоной" , которую "Реал" обыграл со счётом 2:1.

Несмотря на успешную серию, в таблице Ла Лиги мадридцы пока идут вторыми. После 12 туров "Барселона" набрала 33 очка, "Реал" имеет в активе 30 баллов. Третью позицию занимает "Атлетико" (28), далее расположились "Бетис" (26) и "Реал Сосьедад" (22).

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