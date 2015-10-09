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Испания
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Моуринью обошёл Гвардиолу с Анчелотти и вышел на первое место в истории Ла Лиги

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Моуринью обошёл Гвардиолу с Анчелотти и вышел на первое место в истории Ла Лиги Жозе Моуринью. Фото: Depositphotos/[email protected]©

Стал известен тренер с самым высоким процентом побед в истории чемпионата Испании среди специалистов, проведших не менее 100 матчей, передают Vesti.kz.

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Стал известен тренер с самым высоким процентом побед в истории чемпионата Испании среди специалистов, проведших не менее 100 матчей, передают Vesti.kz.

По данным Opta, им стал португалец Жозе Моуринью, одержавший 77 процентов побед во главе мадридского "Реала".

Топ-5 тренеров выглядит следующим образом:

• Жозе Моуринью (Португалия) - 77%
• Хосеп Гвардиола (Испания) - 76,3%
• Карло Анчелотти (Италия) - 71,1%
• Хави Эрнандес (Испания) - 69,6%
• Зинедин Зидан (Франция) - 67,8%

Три из пяти тренеров в этом списке (Моуринью, Анчелотти и Зидан) добились таких показателей во главе мадридского "Реала", а двое других (Гвардиола и Хави) - у руля "Барселоны".

Напомним, что "Реал" разгромил на выезде "Валенсию" (3:0) в матче 12-го тура Ла Лиги. "Сливочные" с 30 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая на три пункта от лидирующей "Барселоны".

Моуринью вернулся в "Реал" минувшим летом. Мадридский клуб он возглавлял с 2010 по 2013 год. За этот период португалец вместе со "сливочными" выиграл чемпионат Испании (2011/12), Кубок Испании (2010/11) и Суперкубок Испании (2012).

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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