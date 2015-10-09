Клуб АПЛ решился на увольнение главного тренера

Главный тренер лондонского "Кристал Пэлас" Пьер Саж может в ближайшее время покинуть свой пост после неудачного старта команды в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

Поражение от "Ливерпуля" приблизило отставку Сажа

Накануне лондонцы уступили "Ливерпулю" на своём поле со счётом 1:3 в матче 10-го тура АПЛ. После этого поражения "Кристал Пэлас" с семью очками оказался на последнем месте в турнирной таблице.

По информации журналиста Мэтта Вуснэма, руководство клуба уже планирует расстаться с французским специалистом. Если увольнение состоится, Саж станет первым тренером, покинувшим свой пост в АПЛ в нынешнем сезоне.

Саж возглавил команду летом

47-летний специалист был назначен главным тренером "Кристал Пэлас" летом этого года, перед началом сезона. За это время он успел провести у руля команды 16 матчей во всех турнирах.

Ранее Саж работал с "Олимпик Лионом" и "Лансом". С последним клубом наставник в прошлом сезоне завоевал серебряные медали чемпионата Франции, уступив титул "Пари Сен-Жермен".

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