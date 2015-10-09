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Симеоне вынес вердикт Альваресу после поражения от "Барселоны"

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Симеоне вынес вердикт Альваресу после поражения от "Барселоны" Диего Симеоне. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поддержал нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса после поражения от "Барселоны" (1:2) в 12-м туре чемпионата Испании, передают Vesti.kz.

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Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поддержал нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса после поражения от "Барселоны" (1:2) в 12-м туре чемпионата Испании, передают Vesti.kz.

Симеоне оценил игру Альвареса

Аргентинский форвард отметился результативной передачей, однако сам забить не сумел, несмотря на несколько опасных моментов. После встречи журналисты поинтересовались у Симеоне, может ли нехватка уверенности влиять на игру нападающего.

"Хулиан – прекрасный игрок, мы любим его и нуждаемся в нём. Нам нужно, чтобы он вышел на пик формы, и мы работаем над этим. Из пяти хороших голевых моментов, которые создала наша команда, он поучаствовал в трёх или четырёх. Единственное, чего не хватило, – гола, который помог бы ему выйти на новый уровень, но он ещё забьёт своё. Я не могу заглянуть к нему в голову, чтобы сказать, заключается ли проблема в неуверенности, но я знаю одно – мы в нём точно уверены", – цитирует слова Симеоне Atletico Universe.

Альвареса ранее связывали с "Барселоной"

Минувшим летом аргентинца связывали с возможным переходом в "Барселону". Каталонский клуб открыто выражал заинтересованность в приобретении нападающего, а сам футболист, по сообщениям СМИ, допускал уход из мадридской команды. Однако "Атлетико" занял принципиальную позицию, и Альварес остался в составе "матрасников".

В текущем сезоне форвард провёл 12 матчей за мадридцев, забил два гола и отдал три результативные передачи.

После 12 туров "Атлетико" набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" с 33 баллами лидирует в чемпионате.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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Чемпионат Испании 2026/27   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
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Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
1:2
Барселона
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Кто победит в основное время?
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22%

Ничья

10%

Барселона

68%

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