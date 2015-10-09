"Барселона" определилась с будущим трёх игроков после решения по Рафинье

"Барселона" близка к продлению контрактов ещё с тремя футболистами после пролонгации соглашения с Рафиньей Диасом, передают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

5 ноября стало известно, что Рафинья по новому договору останется в каталонском клубе до 30 июня 2030 года.

"Сине-гранатовые" уже ведут переговоры с Брайаном Фариньясом, Жераром Мартином и Марком Берналем.

Фариньясу и Мартину готовят новые контракты

"Барселона" намерена продлить соглашение с Брайаном Фариньясом до 2031 года. Нынешний контракт футболиста истекает чуть более чем через год. В клубе довольны его прогрессом и отношением к делу.

Также каталонцы не планируют расставаться с Жераром Мартином, который пользуется полным доверием Ханс-Дитера Флика. Несмотря на интерес со стороны других клубов, руководство не рассматривает его продажу.

Берналь близок к продлению

Ещё одним футболистом, с которым "Барселона" практически согласовала новый контракт, стал Марк Берналь.

В клубе считают его важной частью будущего проекта. Официально объявить о продлении соглашения могут в ближайшее время.

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