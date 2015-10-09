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Испания
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"Барселона" определилась с будущим трёх игроков после решения по Рафинье

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"Барселона" определилась с будущим трёх игроков после решения по Рафинье Рафинья. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

"Барселона" близка к продлению контрактов ещё с тремя футболистами после пролонгации соглашения с Рафиньей Диасом, передают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

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"Барселона" близка к продлению контрактов ещё с тремя футболистами после пролонгации соглашения с Рафиньей Диасом, передают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

5 ноября стало известно, что Рафинья по новому договору останется в каталонском клубе до 30 июня 2030 года.

"Сине-гранатовые" уже ведут переговоры с Брайаном Фариньясом, Жераром Мартином и Марком Берналем.

Фариньясу и Мартину готовят новые контракты

"Барселона" намерена продлить соглашение с Брайаном Фариньясом до 2031 года. Нынешний контракт футболиста истекает чуть более чем через год. В клубе довольны его прогрессом и отношением к делу.

Также каталонцы не планируют расставаться с Жераром Мартином, который пользуется полным доверием Ханс-Дитера Флика. Несмотря на интерес со стороны других клубов, руководство не рассматривает его продажу.

Берналь близок к продлению

Ещё одним футболистом, с которым "Барселона" практически согласовала новый контракт, стал Марк Берналь.

В клубе считают его важной частью будущего проекта. Официально объявить о продлении соглашения могут в ближайшее время.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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