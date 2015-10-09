Моуринью столкнулся с проблемой в "Реале" и обратился к Анчелотти

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью обратился к наставнику сборной Бразилии Карло Анчелотти с просьбой предоставить игровое время нападающему Эндрику Фелипе во время предстоящего международного перерыва, передают Vesti.kz.
Эндрик испытывает недостаток игровой практики
19-летний бразилец продолжает испытывать трудности с получением игрового времени в "королевском клубе". В текущем сезоне Эндрик провёл на поле всего 141 минуту в официальных матчах.
Как сообщает Tribuna, на фоне ограниченного участия в играх за "Реал" Моуринью рассчитывает, что вызов в сборную Бразилии позволит молодому нападающему получить необходимую практику и набрать форму.
Эндрик может уйти из "Реала" зимой
Недостаток игрового времени вновь поставил под вопрос будущее бразильца в мадридском клубе. По сообщениям СМИ, Эндрик может покинуть "Реал" во время зимнего трансферного окна.
Среди потенциальных претендентов на нападающего называют итальянскую "Рому", которая продолжает следить за ситуацией футболиста. Интерес к молодому игроку также проявляют другие клубы.
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