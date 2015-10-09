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Испания
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Моуринью столкнулся с проблемой в "Реале" и обратился к Анчелотти

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Моуринью столкнулся с проблемой в "Реале" и обратился к Анчелотти Жозе Моуринью. Фото: ©Depositphotos/vitaliivitleo

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью обратился к наставнику сборной Бразилии Карло Анчелотти с просьбой предоставить игровое время нападающему Эндрику Фелипе во время предстоящего международного перерыва, передают Vesti.kz.

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Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью обратился к наставнику сборной Бразилии Карло Анчелотти с просьбой предоставить игровое время нападающему Эндрику Фелипе во время предстоящего международного перерыва, передают Vesti.kz.

Эндрик испытывает недостаток игровой практики

19-летний бразилец продолжает испытывать трудности с получением игрового времени в "королевском клубе". В текущем сезоне Эндрик провёл на поле всего 141 минуту в официальных матчах.

Как сообщает Tribuna, на фоне ограниченного участия в играх за "Реал" Моуринью рассчитывает, что вызов в сборную Бразилии позволит молодому нападающему получить необходимую практику и набрать форму.

Эндрик может уйти из "Реала" зимой

Недостаток игрового времени вновь поставил под вопрос будущее бразильца в мадридском клубе. По сообщениям СМИ, Эндрик может покинуть "Реал" во время зимнего трансферного окна.

Среди потенциальных претендентов на нападающего называют итальянскую "Рому", которая продолжает следить за ситуацией футболиста. Интерес к молодому игроку также проявляют другие клубы.


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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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